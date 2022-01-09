Сергей Галицкий стал одним из самых влиятельных людей в российском футболе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий занял второе место в топе влиятельных людей российского футбола — данные анонимного опроса спортивных чиновников, футболистов и других представителей сферы.

По данным Sports.ru, президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий вошел в топ-3 самых влиятельных персон, связанных с футболом в России. По итогам анонимного опроса 143 человек — руководителей российского футбола и клубов, действующих футболистов, тренеров (в том числе детских), врачей, судей, журналистов, агентов, юристов и других представителей сферы — 55% опрошенных отдали свой голос за Галицкого. Опрос подразумевал возможность включения нескольких фигур в список.

Почти 75% респондентов включили в этот список президента РФС Александр Дюков — первое место. Третье место в рейтинге занял президент ЦСКА Евгений Гинер. Пятую строчку рейтинга отдали президенту Сочи Борису Ротенбергу.

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Ранее Юга.ру писали, что ФК «Краснодар» покинули тренер Виктор Ганчаренко и два его помощника — Василий Березуцкий и Александр Ермакович. По данным Sports.ru, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволил главного тренера после того, как он несколько дней игнорировал звонки из-за отставки своего помощника Руслана Зубика.

Сергей Галицкий ФК «Краснодар» Футбол

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