Сергей Галицкий стал одним из самых влиятельных людей в российском футболе

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий занял второе место в топе влиятельных людей российского футбола — данные анонимного опроса спортивных чиновников, футболистов и других представителей сферы.

По данным Sports.ru, президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий вошел в топ-3 самых влиятельных персон, связанных с футболом в России. По итогам анонимного опроса 143 человек — руководителей российского футбола и клубов, действующих футболистов, тренеров (в том числе детских), врачей, судей, журналистов, агентов, юристов и других представителей сферы — 55% опрошенных отдали свой голос за Галицкого. Опрос подразумевал возможность включения нескольких фигур в список .

Почти 75% респондентов включили в этот список президента РФС Александр Дюков — первое место. Третье место в рейтинге занял президент ЦСКА Евгений Гинер. Пятую строчку рейтинга отдали президенту Сочи Борису Ротенбергу.