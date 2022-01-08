В Апшеронске найдена мертвой сбежавшая из дому 14-летняя девочка

В лесополосе под Апшеронском обнаружено тело девочки, которая днем ранее ушла в неизвестном направлении после семейной ссоры

В Апшеронске 6 января после ссоры с матерью ушла из дома в неизвестном направлении 14-летняя девочка. Когда она не вернулась ночевать, мать обратилась в полицию и к волонтерским поисковым отрядам. Примерно через сутки труп девочки был обнаружен в лесополосе, сообщает «Телетайп Краснодара». А «МК на Кубани» отмечает, что, по предварительным данным, смерть ребенка не имеет криминального характера.

Стоит отметить, что ночь с 6 на 7 января оказалась богата на шокирующие случаи в Краснодарском крае. В частности, в самом центре краевой столицы пешеход внезапно решил лечь на оживленную проезжую часть, а еще четыре краснодарца были госпитализированы после перестрелки.