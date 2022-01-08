Четыре человека госпитализированы после ночной перестрелки в Краснодаре

Утром 7 января на улице Котовского в Краснодаре произошла драка со стрельбой; четыре человека госпитализированы

Телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал видео, снятое в ночь перед Рождеством во дворе многоквартирного дома на улице Котовского в Краснодаре. Это конфликт между двумя группами мужчин, который на глазах зрителя перерастает в перестрелку.

В результате происшествия четверо мужчин были госпитализированы — предположительно, в Городскую больницу скорой помощи (остальные больницы Краснодара в данный момент принимают только пациентов с ковидом). Степень тяжести полученных ими травм не разглашается.

Как сообщает «Российская газета», на месте происшествия найдены 4 гильзы и два патрона от травматического оружия. И сейчас полиция занимается установлением личности стрелявших.

Напомним, что незадолго до Нового года житель Сочи забаррикадировался в своем жилище и открыл огонь по росгвардейцам.