В Адыгее в ДТП погибли трое, включая трехлетнюю девочку

Авария в Теучежском районе Адыгеи унесла три жизни. Одна из погибших — 3-летний ребенок

31 декабря около 08:20 в Теучежском районе Республики Адыгея на трассе А-160 Майкоп — Кореновск столкнулись три автомобиля: «Газель» и две легковушки отечественного производства.

В результате ДТП три человека погибли еще до прибытия скорой помощи. В числе погибших — трехлетняя девочка. Еще несколько человек получили повреждения различной степени тяжести; пострадавших доставили в больницы Адыгеи и Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Адыгее, все обстоятельства происшествия в данный момент выясняет расширенная следственно-оперативная группа.

Напомним, что 29 декабря другая крупномасштабная авария произошла на горном перевале в Большом Сочи.