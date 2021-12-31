Краснодарские ДПСники задержали моторизованную ёлку

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео телеграм-канала «Телетайп Краснодара», T.me/s/tipichkras
    © Кадр из видео телеграм-канала «Телетайп Краснодара», T.me/s/tipichkras

Сегодня около 16:00 на улицы Краснодара выехала самоходная новогодняя ёлка; через час ее задержали сотрудники ДПС

Необычное транспортное средство можно было встретить днем 31 декабря на краснодарских дорогах. Телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал несколько видео, на которых в потоке машин движется моторизованная новогодняя елка.

Отснятый и выложенный в сеть материал позволяет определить, что елочка прокатилась, как минимум, по шоссе Нефтяников, улицам Лузана, Дзержинского и Красной. Как бы то ни было, возле ТЦ «Галерея» ее путешествие окончилось.

Согласно данным «Телетайпа Краснодара», елочкой управлял некий Вага Адреналин. «У краснодарской полиции на Вагу давно большой зуб — еще с того момента, как он поставил на огромные колеса свою "Приору"» — так телеграм-канал комментирует произошедшее.

  • © Кадр из видео телеграм-канала «Телетайп Краснодара»
    © Кадр из видео телеграм-канала «Телетайп Краснодара»

Напомним, что двумя днями ранее в Краснодаре состоялся еще один примечательный проезд — по свежевыстроенной ветке на Московской прокатился первый пассажирский трамвай.

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Краснодарские ДПСники задержали моторизованную ёлку
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