В Краснодаре по новой трамвайной ветке проехал первый пассажирский вагон

В Краснодаре 29 декабря запустили первый пассажирский вагон по новой трамвайной линии на Московской

Напомним, 9 декабря по новой трамвайной линии на улице Московской в Краснодаре провели техническую обкатку рельс. Тогда там проехал первый дизельный трамвай.

С тех пор на Московской почти достроили разворотное кольцо около ТЦ «Стрелка». Всего уложили уже больше 5 км рельсошпальной решетки. Сейчас рабочие строят подземные переходы, тяговую подстанцию, а также идут работы по сварке стыков и балансировке пути.

Напомним, Юга.ру показывали различные этапы строительства: начало укладки полотна в августе и строительство с высоты птичьего полета в октябре.

29 декабря от «Стрелки» до улицы Солнечной проехал первый пассажирский вагон. В техническом трамвае были активисты района и мэр Краснодара.