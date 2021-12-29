В Краснодаре по новой трамвайной ветке проехал первый пассажирский вагон
В Краснодаре 29 декабря запустили первый пассажирский вагон по новой трамвайной линии на Московской
Напомним, 9 декабря по новой трамвайной линии на улице Московской в Краснодаре провели техническую обкатку рельс. Тогда там проехал первый дизельный трамвай.
С тех пор на Московской почти достроили разворотное кольцо около ТЦ «Стрелка». Всего уложили уже больше 5 км рельсошпальной решетки. Сейчас рабочие строят подземные переходы, тяговую подстанцию, а также идут работы по сварке стыков и балансировке пути.
Напомним, Юга.ру показывали различные этапы строительства: начало укладки полотна в августе и строительство с высоты птичьего полета в октябре.
29 декабря от «Стрелки» до улицы Солнечной проехал первый пассажирский вагон. В техническом трамвае были активисты района и мэр Краснодара.
Сейчас продолжается монтаж тяговой подстанции. К пуско-наладочным работам планируют приступить в конце января. До 10 февраля планируют завершить обустройство разворотного кольца. Параллельно с этим строят диспетчерский пункт и подземные пешеходные переходы.
Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев сказал, что по новой трамвайной линии будут курсировать четыре трамвайных маршрута: № 8, 15, 21 и 22. Интервал между ними составит 2,5 минуты. Отметим, маршрут № 5 не будет курсировать по новой линии.