С января 2022 года квитанции за газ обновят свою форму

Партнерский Краснодарский край

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  • "Газпром" ввел новые мощности на КС "Краснодарская" © Елена Синеок, ЮГА.ру
    "Газпром" ввел новые мощности на КС "Краснодарская" © Елена Синеок, ЮГА.ру

С января 2022 года в привычную абонентам Краснодарского края форму квитанции для оплаты за потребленный газ вносятся изменения

Делается это для удобства жителей края, пользующихся газом. При этом формат квитанции приводится в соответствие с требованиями, установленными для всех регионов РФ. При совершенствовании формы квитанции, как платежного документа, учтены особенности организации расчетов за поставленный газ с потребителями Краснодарского края.

  • © Изображение пресс-службы «Газпром межрегионгаз Краснодар»
    © Изображение пресс-службы «Газпром межрегионгаз Краснодар»

С подробной информацией об особенностях заполнения обновленной квитанции можно ознакомиться на сайте мргкраснодар.рф и в абонентских отделах участков «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Как сообщали ранее, Юга.ру, с акцией от «Газпром межрегионгаз Краснодар» должники стали платить активней.

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