С января 2022 года квитанции за газ обновят свою форму
С января 2022 года в привычную абонентам Краснодарского края форму квитанции для оплаты за потребленный газ вносятся изменения
Делается это для удобства жителей края, пользующихся газом. При этом формат квитанции приводится в соответствие с требованиями, установленными для всех регионов РФ. При совершенствовании формы квитанции, как платежного документа, учтены особенности организации расчетов за поставленный газ с потребителями Краснодарского края.
С подробной информацией об особенностях заполнения обновленной квитанции можно ознакомиться на сайте мргкраснодар.рф и в абонентских отделах участков «Газпром межрегионгаз Краснодар».
Как сообщали ранее, Юга.ру, с акцией от «Газпром межрегионгаз Краснодар» должники стали платить активней.