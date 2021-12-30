С января 2022 года квитанции за газ обновят свою форму

С января 2022 года в привычную абонентам Краснодарского края форму квитанции для оплаты за потребленный газ вносятся изменения

Делается это для удобства жителей края, пользующихся газом. При этом формат квитанции приводится в соответствие с требованиями, установленными для всех регионов РФ. При совершенствовании формы квитанции, как платежного документа, учтены особенности организации расчетов за поставленный газ с потребителями Краснодарского края.

С подробной информацией об особенностях заполнения обновленной квитанции можно ознакомиться на сайте мргкраснодар.рф и в абонентских отделах участков «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Как сообщали ранее, Юга.ру, с акцией от «Газпром межрегионгаз Краснодар» должники стали платить активней.