С акцией от «Газпром межрегионгаз Краснодар» должники стали платить активней

С 1 декабря для жителей Краснодарского края стартовала предновогодняя акция «Заплатил за газ – и нет пени!»

Всем абонентам, успевшим погасить свои долги за газ в полном объеме с 1 по 31 декабря 2021 года, требования по оплате пени будут прекращены. Акция проводится компанией на постоянной основе. Пользователи газа могут сэкономить на погашении долга.

Участие в акции станет актуально для 123 тыс. абонентов, имеющих просроченную дебиторскую задолженность за газ. Пеню придется заплатить в двух случаях — если уплата пени подтверждена вступившим в силу решением суда или если должник не относится к категории «население».



По расчетам специалистов «Газпром межрегионгаз Краснодар», ежегодно в декабре оплата за газ возрастает на 10–20% от среднемесячной, в первую очередь за счет погашения накопившихся долгов.

Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью платежных интернет-сервисов.

Как сообщали ранее Юга.ру, новый гендиректор возглавил «Газпром межрегионгаз» в Краснодарском крае.