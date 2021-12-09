«ЮгСтройИмпериал» стал лидером Кубани по потребительским качествам ЖК

Строительная компания заняла 1 место в Краснодарском крае по потребительским качествам жилых комплексов и возглавила главный рейтинг новостроек России

Рейтинг застройщиков опубликовал портал ЕРЗ.РФ. Перечень создается на основе множества показателей по каждому проекту: технические характеристики дома и квартир, количество магазинов в шаговой доступности, места для колясок и велосипедов, детские площадки с новым покрытием, наличие ближайших школ и детских садов и т.д.

«Новая методология оценки новостроек однозначно положительно воспринимается профессиональным сообществом и на данный момент является лучшим и единственным инструментом для сравнения всех строящихся ЖК России во всем многообразии потребительских качеств», — отметил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Как ранее сообщали Юга.ру, 2 октября «ЮгСтройИмпериал» организовал праздник в честь выдачи ключей жильцам первых трех домов ЖК «Белые Росы» в станице Динской.