«ЮгСтройИмпериал» стал лидером Кубани по потребительским качествам ЖК

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы «ЮгСтройИмпериал»
    © Изображение пресс-службы «ЮгСтройИмпериал»

Строительная компания заняла 1 место в Краснодарском крае по потребительским качествам жилых комплексов и возглавила главный рейтинг новостроек России

Рейтинг застройщиков опубликовал портал ЕРЗ.РФ. Перечень создается на основе множества показателей по каждому проекту: технические характеристики дома и квартир, количество магазинов в шаговой доступности, места для колясок и велосипедов, детские площадки с новым покрытием, наличие ближайших школ и детских садов и т.д. 

«Новая методология оценки новостроек однозначно положительно воспринимается профессиональным сообществом и на данный момент является лучшим и единственным инструментом для сравнения всех строящихся ЖК России во всем многообразии потребительских качеств», — отметил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Как ранее сообщали Юга.ру, 2 октября «ЮгСтройИмпериал» организовал праздник в честь выдачи ключей жильцам первых трех домов ЖК «Белые Росы» в станице Динской.

Благоустройство Жилье Строительство

Новости

Депутаты ЗСК решили выделить более 4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в крае
В Краснодаре в кино покажут первую часть «Матрицы»
В Краснодаре три энергоаварии оставили без электричества почти 10 тыс. человек
В мэрию Краснодара снова приехали с обысками
Председатель СКР Бастрыкин решил возбудить дело против бывшей кубанской судьи Хахалевой
В Краснодаре откроется 80 елочных базаров. Показываем на карте

Лента новостей

Картина за 730 тысяч и красная Годзилла
Сегодня, 14:26
Картина за 730 тысяч и красная Годзилла
Рассказываем, зачем идти на выставку MOST в Краснодаре
Оливье, селедка под шубой, крабовый — сколько в Краснодаре стоят новогодние салаты?
Вчера, 17:24
Оливье, селедка под шубой, крабовый — сколько в Краснодаре стоят новогодние салаты?
От такси до агрохолдингов
Сегодня, 09:00 Партнерский
От такси до агрохолдингов
Выясняем, кому на Кубани нужен лизинг и как его оформить

Реклама на сайте