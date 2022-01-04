На новогодних выходных Uber запустит в Краснодаре квартирник на колесах
С 4 по 8 января пользователи Uber смогут путешествовать по Краснодару в новогодних автодомах под живую музыку
Компания Uber проведет в Краснодаре необычную акцию в ходе январских выходных: пользователи сервиса смогут посетить «квартирники на колесах» — живые выступления музыкантов с каверами на популярные треки 2021 года. Каждый день с 4 по 8 января с 12:00 по 22:00 автодом будет раз в час отправляться в новое путешествие продолжительностью полчаса.
Чтобы попасть в автодом, нужно прибыть на «остановку Uber» по адресу Калинина, 291 («Бронзовая лошадь»). В одном рейсе может участвовать пять человек, всего планируется около десяти рейсов в день. Маршрут занимает 30 минут. Поездка в автодоме бесплатная. Для участия необходимо только пройти регистрацию.
Аналогичные акции Uber проводит в Санкт-Петербурге («Севкабель порт», Кожевенная линия, 40) и Казани (ТЦ «Мега», проспект Победы, 141).
Автодома с квартирниками можно найти на карте города в приложении Uber Russia. После клика на иконку пользователи увидят маршрут, расписание и текущее расположение автодома.
Для регистрации и получения билета на ближайшие рейсы необходим смартфон с установленным приложением Uber Russia, паспорт, QR-код, подтверждение перенесенного коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
Каждый участник акции получит от Uber сувениры: тапочки, стикерпак и фото из автодома в стиле Polaroid. А на оборотной стороне билета можно будет написать пожелание или обещание на 2022 год.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре появились автомобили такси с уникальными работами современных художников.
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