На новогодних выходных Uber запустит в Краснодаре квартирник на колесах

С 4 по 8 января пользователи Uber смогут путешествовать по Краснодару в новогодних автодомах под живую музыку

Компания Uber проведет в Краснодаре необычную акцию в ходе январских выходных: пользователи сервиса смогут посетить «квартирники на колесах» — живые выступления музыкантов с каверами на популярные треки 2021 года. Каждый день с 4 по 8 января с 12:00 по 22:00 автодом будет раз в час отправляться в новое путешествие продолжительностью полчаса.

Чтобы попасть в автодом, нужно прибыть на «остановку Uber» по адресу Калинина, 291 («Бронзовая лошадь»). В одном рейсе может участвовать пять человек, всего планируется около десяти рейсов в день. Маршрут занимает 30 минут. Поездка в автодоме бесплатная. Для участия необходимо только пройти регистрацию.

Аналогичные акции Uber проводит в Санкт-Петербурге («Севкабель порт», Кожевенная линия, 40) и Казани (ТЦ «Мега», проспект Победы, 141).