На новогодних выходных Uber запустит в Краснодаре квартирник на колесах

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Новогодний квартирник-2022 от Uber © Фото Юга.ру
    Новогодний квартирник-2022 от Uber © Фото Юга.ру

С 4 по 8 января пользователи Uber смогут путешествовать по Краснодару в новогодних автодомах под живую музыку

Компания Uber проведет в Краснодаре необычную акцию в ходе январских выходных: пользователи сервиса смогут посетить «квартирники на колесах» — живые выступления музыкантов с каверами на популярные треки 2021 года. Каждый день с 4 по 8 января с 12:00 по 22:00 автодом будет раз в час отправляться в новое путешествие продолжительностью полчаса.

Чтобы попасть в автодом, нужно прибыть на «остановку Uber» по адресу Калинина, 291 («Бронзовая лошадь»). В одном рейсе может участвовать пять человек, всего планируется около десяти рейсов в день. Маршрут занимает 30 минут. Поездка в автодоме бесплатная. Для участия необходимо только пройти регистрацию.

Аналогичные акции Uber проводит в Санкт-Петербурге («Севкабель порт», Кожевенная линия, 40) и Казани (ТЦ «Мега», проспект Победы, 141).

  • Интерьер автодома с квартирником от Uber © Фото Юга.ру
    Интерьер автодома с квартирником от Uber © Фото Юга.ру

Автодома с квартирниками можно найти на карте города в приложении Uber Russia. После клика на иконку пользователи увидят маршрут, расписание и текущее расположение автодома.

Для регистрации и получения билета на ближайшие рейсы необходим смартфон с установленным приложением Uber Russia, паспорт, QR-код, подтверждение перенесенного коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Каждый участник акции получит от Uber сувениры: тапочки, стикерпак и фото из автодома в стиле Polaroid. А на оборотной стороне билета можно будет написать пожелание или обещание на 2022 год. 

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре появились автомобили такси с уникальными работами современных художников.

Музыка Новый год путешествия Такси

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре водитель легковушки сбил мотоциклиста насмерть, повернув через двойную сплошную
В мэрии Краснодара пообещали «закрыть проблему» с подтоплениями у отремонтированной дороги на улице 40-летия Победы в феврале
В Сочи полицейские нашли мужчину, который стрелял из автомата в воздух
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается еще в нескольких районах Кубани
В мэрии Краснодара напомнили о подорожании муниципальных парковок с 10 января
В Туапсинском районе погиб мужчина во время запуска салюта. Один из залпов попал ему в голову

Лента новостей

Реклама на сайте