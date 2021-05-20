В Краснодаре появилось такси с графикой современных художников

20 таких автомобилей компании Uber будут ездить по Краснодару три месяца. Каждая машина имеет индивидуальный рисунок. В салоне автомобиля установлен QR-код, который можно отсканировать и узнать больше о работе и её авторе.

Машины расписали для проекта Uber Art, который стартовал в рамках Ночи музеев 15 мая в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В нем приняли участие 12 молодых художников, которые превратили автомобили в арт-объекты.

60 уникальных принтов создали: Александр Бирук, Евгения Власова, Наташа Гончарова, Алексей Дубинский, Евгения Дудникова, Exantres, Василий Кармазин, Павел Киселев, Вика Когай, Love Curly, Валерия Попова и Анна Цой.

Все художественные работы, информацию о проекте и его участниках можно посмотреть на сайте проекта Uber Art.