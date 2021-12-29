Поликлиники Кубани будут работать все выходные

На Кубани с 31 декабря по 9 января будут работать поликлиники, ковид-госпитали и стационары

Все новогодние выходные, с 31 декабря по 9 января, поликлиники Кубани будут принимать пациентов с 9:00 до 16:00. Также продолжит работать горячая линия краевого минздрава.

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов сообщил, что ковид-госпитали, стационары, центры компьютерной томографии, скорая и неотложная медицинская помощь продолжат работу в штатном режиме.

«Наши учреждения должны быть готовы оказать медицинскую помощь всем, кто в ней будет нуждаться — вызовет врача на дом, приедет на прием в поликлинику или захочет пройти вакцинацию от Covid-19», — написал в инстаграме Филиппов.

Напомним, с 31 декабря по 9 января в Краснодарском крае не будут работать МФЦ.