В Краснодарском крае МФЦ не будут работать на новогодних праздниках

Во время новогодних праздников изменится режим работы филиалов МФЦ в Краснодарском крае. Офисы не будут работать до 9 января

На едином портале многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг появилось сообщение об изменении режима работы офисов в период новогодних праздников. МФЦ не будут работать с 31 декабря по 9 января. С 10 января офисы вновь откроются и будут работать в штатном режиме.

Там попросили учитывать эту информацию «при планировании визита в многофункциональные центры Краснодарского края».