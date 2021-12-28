В Краснодарском крае МФЦ не будут работать на новогодних праздниках

Краснодарский край

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  • МФЦ © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    МФЦ © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Во время новогодних праздников изменится режим работы филиалов МФЦ в Краснодарском крае. Офисы не будут работать до 9 января

На едином портале многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг появилось сообщение об изменении режима работы офисов в период новогодних праздников. МФЦ не будут работать с 31 декабря по 9 января. С 10 января офисы вновь откроются и будут работать в штатном режиме.

Там попросили учитывать эту информацию «при планировании визита в многофункциональные центры Краснодарского края».

Напомним, что в Краснодарском крае МФЦ разрешили посещать без QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, а также без справки о медицинском отводе. Но там продолжают проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Посетителям без масок откажут в обслуживании.

Краснодар МФЦ

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В Краснодарском крае МФЦ не будут работать на новогодних праздниках
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