В Майкопе на 10 тыс. оштрафовали директора и школу, где ученики получили ожоги глаз
Суд оштрафовал директора майкопской школы, ученики которой получили ожоги глаз из-за работающего в классе бактерицидного облучателя
Ранее Юга.ру писали, что в ноябре прокуратура Адыгеи начала проверку после случая в одной из школ города. По данным ведомства, дети там получили ожоги глаз из-за неправильного использования рециркулятора в классе. Количество учеников не уточнялось, в каком учебном заведении это произошло — тоже. Говорилось лишь о том, что степень повреждения глаз у всех детей была разная.
28 декабря прокуратура Республики Адыгея сообщила, что дети получили ожоги глаз из-за недостаточного контроля за прибором. В адрес исполняющего обязанности главы Майкопа вынесли представление по ужесточению контроля в этой сфере. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Саму школу и ее директора оштрафовали по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Сумма штрафа составляет 10 тыс. рублей.