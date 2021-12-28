В Майкопе на 10 тыс. оштрафовали директора и школу, где ученики получили ожоги глаз

Ранее Юга.ру писали, что в ноябре прокуратура Адыгеи начала проверку после случая в одной из школ города. По данным ведомства, дети там получили ожоги глаз из-за неправильного использования рециркулятора в классе. Количество учеников не уточнялось, в каком учебном заведении это произошло — тоже. Говорилось лишь о том, что степень повреждения глаз у всех детей была разная.