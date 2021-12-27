Wink подготовил новое киноменю

24 декабря зрители Wink увидят премьеру рождественской серии третьего сезона британского ситкома «Призраки» (16+) в озвучке Кураж-Бамбея.



Как готовятся к празднику герои российского сериала «Зёма» (18+), тоже расскажет специальный новогодний эпизод. Полное погружение в провинциальную действительность обеспечило любовь зрителей во всех городах страны. Посмотреть выпуск зрители смогут 30 декабря.

Новогодний эпизод «Вампиров средней полосы» (18+) — приквел российской вампирской комедии. Его поклонников ждет история обращения смоленского вурдалака. Wink покажет новогоднюю серию уже 29 декабря.

Следующая премьера Wink продолжает тему призраков и семьи. Фильм «Охотники за привидениями: наследники» (12+), в центре которого — приключения семьи Игона Спенглера. Режиссер — сын оригинальной картины 1984 года Джейсон Райтман. Оказавшаяся на мели дочь Игона Келли с детьми приезжают в старый отчий дом. Подростки исследуют новое место обитания и обнаруживают наследство. Все подробности фильма зрители смогут узнать 5 января.

Семейное роуд-муви «10 дней с Сантой» (12+) приглашает в предновогоднюю Лапландию, снятую в итальянских Альпах. Карло с женой Джулией и тремя детьми отправляются на своем фургоне в рождественский Стокгольм. Но праздник в лице Санта-Клауса настигает их еще в пути. Посмотреть роуд-муви пользователи Wink смогут 3 января.

В российской комедии «Чиновник» (18+) владелец строительной компании на грани банкротства. Спасти бизнес может победа в тендере, обеспечить которую готов «свой» человек — знакомый чиновник. Режиссер Владимир Моташнёв раскрывает тему власти и беспринципности, а как именно — пользователи Wink узнают 4 января.

Поклонников фильмов, основаных на реальных событиях, ждут две российские премьеры. В образе капитана Николая Комлева в военной драме «Летчик» (12+) режиссер Ренат Давлетьяров объединил сразу несколько судеб, в том числе и историю Алексея Маресьева. Действие фильма происходит зимой 1941 года под Москвой. Зрителям Wink картина доступна с 24 декабря.

В центре сюжета драмы «Небо» (12+) тоже военные летчики. Это первый художественный фильм, рассказывающий о контртеррористической операции в Сирии. Во время боевого вылета самолет подполковника Сошникова сбивает турецкий истребитель, но летчикам удается катапультироваться. В видеосервисе Wink картину можно будет посмотреть с 3 января.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Как сообщали ранее Юга.ру, Wink и more.tv анонсировали премьеру сериала «The Телки».