В Краснодарском крае газифицировали хутор Песчаный

Новый газопровод создает условия для подключения домовладений хутора, а также школы, Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта. Объект построен за счет средств регионального бюджета.

Протяженность газопровода составляет 13,63 км. Для газификации хутора также установлен пункт редуцирования газа.

«Это долгожданное событие для жителей хутора. Мы уже принимаем заявки на подключение»,— отметил директор филиала № 5 «Газпром газораспределение Краснодар» Михаил Зуев.

Как сообщали ранее Юга.ру, за год выросло число пользователей «Личного кабинета» «Газпром межрегионгаз Краснодар».