В Краснодарском крае газифицировали хутор Песчаный

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы «Газпром газораспределение Краснодар»
    © Изображение пресс-службы «Газпром газораспределение Краснодар»

«Газпром газораспределение Краснодар» запустил газопровод в хуторе Песчаном Тбилисского района Краснодарского края

Протяженность газопровода составляет 13,63 км. Для газификации хутора также установлен пункт редуцирования газа.

Новый газопровод создает условия для подключения домовладений хутора, а также школы, Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта. Объект построен за счет средств регионального бюджета.

«Это долгожданное событие для жителей хутора. Мы уже принимаем заявки на подключение»,— отметил директор филиала № 5 «Газпром газораспределение Краснодар» Михаил Зуев.

Как сообщали ранее Юга.ру, за год выросло число пользователей «Личного кабинета» «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Газ Газпром

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