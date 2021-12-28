В Краснодарском крае газифицировали хутор Песчаный
Партнерский Краснодарский край
«Газпром газораспределение Краснодар» запустил газопровод в хуторе Песчаном Тбилисского района Краснодарского края
Протяженность газопровода составляет 13,63 км. Для газификации хутора также установлен пункт редуцирования газа.
Новый газопровод создает условия для подключения домовладений хутора, а также школы, Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта. Объект построен за счет средств регионального бюджета.
«Это долгожданное событие для жителей хутора. Мы уже принимаем заявки на подключение»,— отметил директор филиала № 5 «Газпром газораспределение Краснодар» Михаил Зуев.
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