За год выросло число пользователей «Личного кабинета» «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Количество пользователей «Личного кабинета» сайта «Газпром межрегионгаз Краснодар» за год выросло на 65 тыс. абонентов

В начале декабря интернет-сервисом уже пользовались свыше 332 тыс. жителей региона. Рост популярности сервиса связан с тем, что с его помощью можно решить большую часть вопросов, касающихся газификации, передачи показаний и оплаты газа, не выходя из дома.

Зарегистрироваться, произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».