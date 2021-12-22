За год выросло число пользователей «Личного кабинета» «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы «Газпром межрегионгаз Краснодар»
    © Изображение пресс-службы «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Количество пользователей «Личного кабинета» сайта «Газпром межрегионгаз Краснодар» за год выросло на 65 тыс. абонентов

В начале декабря интернет-сервисом уже пользовались свыше 332 тыс. жителей региона. Рост популярности сервиса связан с тем, что с его помощью можно решить большую часть вопросов, касающихся газификации, передачи показаний и оплаты газа, не выходя из дома.

Зарегистрироваться, произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Пользователи iOS и Android могут скачать мобильное приложение «Мой ГАЗ». Для скачивания необходимо ввести соответствующий поисковый запрос, либо просканировать QR-код.

С акцией от «Газпром межрегионгаз Краснодар» должники стали платить активнее, сообщали ранее Юга.ру.

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