По итогам 2021 года «Ростелеком» возглавил ESG-рейтинг

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  • © Изображение пресс-службы «Ростелеком»
    © Изображение пресс-службы «Ростелеком»

«Ростелеком» занял ведущие позиции в ESG-индексах Российского союза промышленников и предпринимателей в области устойчивого развития

Компания стала лидером в индексах «Вектор устойчивого развития» (группа «А») и «Ответственность и открытость» (группа «А»). Такие данные были представлены на итоговом заседании Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивому развитию.

Оценки сформировались на основании анализа публичной нефинансовой отчетности крупнейших компаний России. В 2021 году в финальную выборку были включены более 100 компаний из различных отраслей экономики.

Рейтинги выявляют лучшие практики в сфере КСО и не предусматривают присвоения участникам конкретной позиции.

«Ростелеком» в очередной раз занял высокие позиции в ESG-рейтингах РСПП, подтвердив стабильный статус лидера устойчивого развития и открытости в телекоммуникационной отрасли России. В последние годы принципы ESG становятся одними из основных приоритетов развития многих компаний. «Ростелеком» также уделяет этой сфере большое внимание. Мы заботимся об окружающей среде, стремимся сокращать ущерб экологии и создавать здоровый микроклимат в компании, а также внедрять соответствующие принципы в свою закупочную деятельность и продвигать их среди наших клиентов. Компания своевременно и в полной мере раскрывает информацию по реализуемым программам и проектам, что показывает нашу открытость и ответственность перед обществом», — отметила руководитель специальных и социальных проектов «Ростелекома» Наталья Белошицкая.

«Ростелеком» также вошел в группу С в рейтинге компаний по раскрытию информации об интеграции целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Через определенные программы они осуществляют интересы граждан, бизнеса и государства. Компания активно развивает телеком-инфраструктуру, обеспечивая доступ к современным цифровым каналам и сервисам.

Подробнее об инициативах и политики компании в сфере ESG можно узнать в специальном разделе на сайте «Ростелекома» по ссылке.

Как сообщали ранее Юга.ру, «Ростелеком» презентовал сервис для автоматизации служб поддержки.

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