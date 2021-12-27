Последняя неделя года в Краснодарском крае начнется с дождей и ветра

В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.погода» утром 27 декабря дождь и 7 °С. Осадки будут идти весь день. К вечеру похолодает до 4 °С.

Синоптики краевого гидрометцентра обещают по краю дождь и мокрый снег. В отдельных районах сильные осадки и налипание мокрого снега. На дорогах местами гололед. Ветер южный с переходом на северный, ночью порывы 6-11 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Днем 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха 3-8 °С, в северной половине края -2…3 °С, местами в восточной половине края 2-7 °С. В горах ночью 2…-3 °С, днем 0-5 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями, дождь. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 9-14 °С.