Из-за непогоды в Новороссийске, Геленджике, Крымском и Северском районах ввели режим повышенной готовности

Краснодарский край

Распечатать

  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В связи неблагоприятными погодными условиями в Новороссийске, Геленджике, Крымском и Северском районах введен режим «Повышенная готовность»

По словам главы Крымского района, в Нижнебаканском сельском поселении включены системы оповещения, готовы автобусы для эвакуации маломобильных жителей. Все оперативные службы работают в усиленном режиме, организованы дополнительные бригады ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщает министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю, по району Анапа-Новороссийск-Джубга ожидается местами сильный дождь. В Новороссийске 25 декабря — ветер южный, юго-западный 13-18 м/с, порывы 23-28 м/с. Есть вероятность возникновения ЧС.

В субботу и воскресенье возможны подъемы уровней воды, оползни и сели в Абинском, Крымском, Северском и Туапсинском районах, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске.

Погода

Новости

Из-за непогоды в Новороссийске, Геленджике, Крымском и Северском районах ввели режим повышенной готовности
Сайт «ОВД-Инфо» заблокировал Роскомнадзор
В Краснодаре открылась выставка «Обитатели внеземных цивилизаций»
В Краснодаре достроят сразу два проблемных ЖК
В суд передали дело о смерти пятилетней девочки на Кубани от отравления
Кубанца наградят медалью Уполномоченного по правам человека в РФ

Лента новостей

Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт?
Вчера, 08:37
Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт?
Смотрим с высоты птичьего полета
Как в Краснодаре украсили ТРЦ и где дарят адвент‑календари
Вчера, 10:00
Как в Краснодаре украсили ТРЦ и где дарят адвент‑календари
Краткий обзор и яркие фотографии
Рост по всем направлениям
Вчера, 11:34 Партнерский
Рост по всем направлениям
Уралсиб рассказал, что ждет банковскую розницу в Краснодарском крае

Реклама на сайте