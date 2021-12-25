Из-за непогоды в Новороссийске, Геленджике, Крымском и Северском районах ввели режим повышенной готовности

В связи неблагоприятными погодными условиями в Новороссийске, Геленджике, Крымском и Северском районах введен режим «Повышенная готовность»

По словам главы Крымского района, в Нижнебаканском сельском поселении включены системы оповещения, готовы автобусы для эвакуации маломобильных жителей. Все оперативные службы работают в усиленном режиме, организованы дополнительные бригады ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщает министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю, по району Анапа-Новороссийск-Джубга ожидается местами сильный дождь. В Новороссийске 25 декабря — ветер южный, юго-западный 13-18 м/с, порывы 23-28 м/с. Есть вероятность возникновения ЧС.

В субботу и воскресенье возможны подъемы уровней воды, оползни и сели в Абинском, Крымском, Северском и Туапсинском районах, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Новороссийске.