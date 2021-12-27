Клиентам банка Уралсиб стал доступен Yandex Pay

Данная функция автоматически доступна всем клиентам с подключенным интернет-эквайрингом. Благодаря Yandex Pay можно оплачивать покупки на сайтах банковской картой, не вводя ее реквизиты. Операции проходят с помощью карты, привязанной к аккаунту «Яндекса». Если пользователь один раз совершал оплату в сервисах «Яндекса», то его карта сохранилась автоматически. Если для клиента оплата будет первой, он сможет добавить карту перед транзакцией.

Чтобы воспользоваться Yandex Pay, нужно выбрать сервис из предложенных вариантов оплаты. Если к аккаунту привязано несколько карт, пользователь выбирает любую.



Более подробную информацию о подключении интернет-эквайринга, а также о продуктах и услугах Банка Уралсиб можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8 (800) 700-77-16.



Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 интернет-банков для бизнеса.