«Ростелеком» презентовал сервис для автоматизации служб поддержки

Цифровое решение представили на южной встрече экспертов компании с партнерами сегмента межоператорского взаимодействия. Сервис призван повысить эффективность служб клиентской поддержки. Механизм подстраивается под запросы клиента без дополнительного программирования. Система способна вести любые коммуникации и оказывать полный цикл поддержки.



«Мы предлагаем нашим партнерам только проверенные и детально проработанные решения, которые мы эксплуатируем внутри компании и постоянно совершенствуем. Автоматизация служб поддержи для многих операторов является актуальной задачей, так как высвобождает человеческие и материальные ресурсы. Наш сервис обойдется гораздо дешевле, чем собственная разработка, но самое главное, что он даст гарантированный результат. Статистика на примере клиентского опыта показывает, что после его внедрения вывод на работу нового сотрудника вместо месяца занимает всего два дня, а ожидание ответа через чат-бот сокращается с трех минут до нуля», — отметила директор департамента продаж региональным операторам связи ПАО «Ростелеком» Екатерина Казакова.

«Наш подход в отношениях с партнерами — операторами связи основан на понимании потребностей их существующих и потенциальных клиентов, которым в первую очередь нужны разнообразные и эффективные сервисы. И в этом смысле мы, как провайдеры, все находимся в равных условиях, но вместе, с объединенными возможностями, благодаря опыту и компетенциям «Ростелекома» сможем предложить абонентам больше возможностей вне зависимости от того, связью какого бренда они пользуются», — заверил директор по работе с операторами связи макрорегиона «Центр» ПАО «Ростелеком» Павел Шалюгин.

Решение сервиса опробовано на опыте «Ростелекома» и используется для клиентской технической поддержки 25 B2B и B2C сервисов. В числе наиболее ярких результатов — экономия 20 млн рублей в год и рост индекса потребительской лояльности (NPS) на 34 пункта.

«Меня заинтересовал сервис по автоматизации служб поддержки «чат-бот». Мы будем в это погружаться и применять в своей работе. Я тоже уверен, что это только первый этап. Завтра появится не просто чат, а голосовое общение с клиентами. Людям всегда интересней общаться вживую, голосовой бот сможет компенсировать такую потребность. На данном этапе робот базовую задачу выполняет. Мы видим, что «Ростелеком» прогрессирует в этом направлении, автоматизирует свои сервисы, интерфейс взаимодействия с операторами улучшается. Поэтому наше сотрудничество будет укрепляться», — отметил директор ООО «Радист» Роман Сидорцов.

«Ростелеком» предлагает пройти бесплатное тестирование сервиса, записаться на которое можно через QR-код: