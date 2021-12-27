В Краснодаре опечатали ночной клуб «Амбар»

В ночь с 25 на 26 декабря сотрудники краевой администрации после проверки опечатали дверь клуба «Амбар». Там нашли нарушения режима повышенной готовности

В Краснодаре прошел очередной рейд по ночным клубам города. Сотрудники администрации, Роспотребнадзора и полицейские проверяли, как в заведениях соблюдают режим повышенной готовности. 26 декабря в департаменте потребсферы сообщили, что во время рейда нарушения нашли в двух ночных клубах города — это «Амбар» и «Бигуди». «Амбар» в итоге опечатали до решения суда. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Теперь заведениям грозит штраф, но его сумму не назвали. Аналогичные нарушения во время проверок нашли в Сочи. Там внимание проверяющих привлек ресторан «Распутин» на улице Приморской. За два дня до этого, 24 декабря, на странице департамента потребительской сферы и рынка алкоголя Краснодарского края в Instagram появилось сообщение, что в «Амбаре» во время мониторинга выявили случаи курения кальянов. По этому факту было возбуждено административное дело.

Сейчас в России на федеральном уровне запрещено курение кальянов в общественных местах. Также в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, который запрещает работу заведений после 23:00 и проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.