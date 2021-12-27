В Краснодаре опечатали ночной клуб «Амбар»

Краснодарский край

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  • © Фото департамента потребительской сферы и рынка регулирования алкоголя Краснодарского края
    © Фото департамента потребительской сферы и рынка регулирования алкоголя Краснодарского края

В ночь с 25 на 26 декабря сотрудники краевой администрации после проверки опечатали дверь клуба «Амбар». Там нашли нарушения режима повышенной готовности

В Краснодаре прошел очередной рейд по ночным клубам города. Сотрудники администрации, Роспотребнадзора и полицейские проверяли, как в заведениях соблюдают режим повышенной готовности.

26 декабря в департаменте потребсферы сообщили, что во время рейда нарушения нашли в двух ночных клубах города — это «Амбар» и «Бигуди». «Амбар» в итоге опечатали до решения суда. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

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Аналогичные нарушения во время проверок нашли в Сочи. Там внимание проверяющих привлек ресторан «Распутин» на улице Приморской.

За два дня до этого, 24 декабря, на странице департамента потребительской сферы и рынка алкоголя Краснодарского края в Instagram появилось сообщение, что в «Амбаре» во время мониторинга выявили случаи курения кальянов. По этому факту было возбуждено административное дело.

Сейчас в России на федеральном уровне запрещено курение кальянов в общественных местах. Также в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, который запрещает работу заведений после 23:00 и проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Как писали Юга.ру, режим повышенной готовности в Краснодарском крае ввели в марте 2020 года в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции.

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