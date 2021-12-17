В Краснодаре ГИБДД заявила, что улица 40-летия Победы не готова к открытию. Показываем, как она выглядит

В госавтоинспекции сказали, что участок дороги на улице 40-летия Победы в Краснодаре нельзя открывать. Показываем, что там сейчас происходит

Напомним, участок дороги на улице 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков начали ремонтировать в апреле 2021 года. Там сделают четырехполосную трассу, построят тротуар с велодорожкой и переделают подземные коммуникации.

Также на участке хотят благоустроить территорию с газонами, деревьями и кустарниками и нанесут дорожную разметку термопластиком. Ремонт планируют закончить до 29 декабря.

13 декабря на аппаратном совещании глава Краснодара дал поручение ускорить работы. Он отметил, что участок дороги важен для жителей Восточно-Кругликовского микрорайона, и сказал, что затягивать с реконструкцией нельзя.

По данным мэрии, сейчас подрядчик завершает устройство съездов. В ближайшие дни приступят к благоустройству газонов, обустройству велодорожек, реконструкции светофоров и остановочных павильонов.

Утром 17 декабря журналист Юга.ру посмотрела, как продвигается ремонт дороги. На участке нанесли разметку, подготовили площадку для остановок и заканчивают укладку тротуара.