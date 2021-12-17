В Краснодаре ГИБДД заявила, что улица 40-летия Победы не готова к открытию. Показываем, как она выглядит

Краснодарский край

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В госавтоинспекции сказали, что участок дороги на улице 40-летия Победы в Краснодаре нельзя открывать. Показываем, что там сейчас происходит

Напомним, участок дороги на улице 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков начали ремонтировать в апреле 2021 года. Там сделают четырехполосную трассу, построят тротуар с велодорожкой и переделают подземные коммуникации.

Также на участке хотят благоустроить территорию с газонами, деревьями и кустарниками и нанесут дорожную разметку термопластиком. Ремонт планируют закончить до 29 декабря.

13 декабря на аппаратном совещании глава Краснодара дал поручение ускорить работы. Он отметил, что участок дороги важен для жителей Восточно-Кругликовского микрорайона, и сказал, что затягивать с реконструкцией нельзя.

По данным мэрии, сейчас подрядчик завершает устройство съездов. В ближайшие дни приступят к благоустройству газонов, обустройству велодорожек, реконструкции светофоров и остановочных павильонов.

Утром 17 декабря журналист Юга.ру посмотрела, как продвигается ремонт дороги. На участке нанесли разметку, подготовили площадку для остановок и заканчивают укладку тротуара.

  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Но в ГИБДД заявили, что участок дороги не готов к открытию. Причина заключается в отсутствии светофоров и освещения.

«Установлено, что по состоянию на 15 декабря не завершены работы по монтажу требуемых технических средств организации дорожного движения, в том числе светофорных объектов для регулирования транспортных и пешеходных потоков, не функционирует необходимое стационарное искусственное освещение», — сказали в госавтоинспекции.

Ведомство направило предостережение в городской департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. 

Краснодар Ремонт дорог

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