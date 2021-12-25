Сайт «ОВД-Инфо» заблокировал Роскомнадзор

29 сентября 2021 года Минюст включил правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» в реестр иноагентов. Тогда редакция заявила, что будет оспаривать это решение в российских судах, однако его оставили без изменений. 25 декабря стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт. Как сообщают в телеграм-канале проекта, решение было принято Луховицким судом Московской области.

Указывается такая последовательность событий. 13 декабря на электронную почту в редакцию прислали письмо (без адресата) с требованием утром на следующий день явиться в прокуратуру. Прибывшему адвокату суть претензии не объяснили. 15 декабря материалы передали в суд, не сообщив об этом, а 20 декабря вынесли решение о блокировке.

Напомним, 15 ноября 2017 года Госдума приняла поправки, которые позволяют признать СМИ иноагентом, если оно финансируется из-за рубежа. В декабре в реестр включили девять СМИ. Спустя три года в список стали добавлять отдельных журналистов и правозащитников.

Как писали Юга.ру, 24 декабря этого года в список незарегистрированных общественных объединений — иноагентов — попала инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара. Она помогает ЛГБТ+ людям в Краснодаре и Ростове-на-Дону: устраивает психологические группы, проводит тематические кинопоказы и мероприятия, оказывает юридическую поддержку тем, кто столкнулся с дискриминацией.