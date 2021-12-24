«Курорт Красная Поляна» открывает все горнолыжные трассы центрального сектора и вечернее катание

Для горнолыжников откроют трассы центрального сектора от высоты 2300 до 960 метров над уровнем моря и трассы восточного сектора до отметки 1370 метров. Также курорт запускает три освещенные трассы для ночного катания, открытые до 23:00. Снегопады, выпавшие в горах за последнюю неделю, позволили открыть катание на нижних высотах. По данным противолавинной службы уровень снега в горах превышает в некоторых зонах катания 1,5 метра. Для дополнительного оснежения запустили снежные пушки и ружья. Курорт обновил систему искусственного оснежения, это увеличит количество снега в три раза.

«В прошлом году зима не была такой снежной. Мы открыли сезон только 24 декабря, а сейчас лыжники и сноубордисты вышли на наши склоны уже 3 декабря. Уже завтра гости могут впервые прокатиться по обновленным участкам новой синей трассы «Восточная». Ниже горной долины Цирк-2 это теперь широкий 18-метровый склон со сглаженными углами поворотов, что позволит кататься там даже детям», — заявил гендиректор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский.

Катание «под звёздами» будет работать с 18:30 до 23:00. Для любителей вечерних спусков будут освещены зелёные и синие трассы на отметках от 1460 до 960 метров над уровнем моря. К трассам необходимо подняться на канатных дорогах «Красная Поляна» и «Реликтовый лес». Арендное снаряжение доступно в пунктах проката. Начинающие горнолыжники смогут прокатиться с инструктором.