По его словам, средства пойдут на восемь новых проектов курорта. Среди них — новые отели, в том числе «Поляна Клаб и Термы» и «Пик», а также новые сервисы.

«Уже в следующем году на курорте откроется один из наиболее оснащенных медцентров на юге РФ. Также будут проекты «Зеленая резиденция» и «Снежинка» и открытие горнолыжной школы-интерната для развития спорта высоких достижений», — рассказал Круковский.

Он отметил, что продолжится развитие горнолыжного кластера. В планах — расширение зоны искусственного оснежения, новые подъемники и горнолыжные трассы. Канатные дороги уже проектируются и появятся к 2023 году.