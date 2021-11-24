«Курорт Красная Поляна» вложит в развитие 46 млрд рублей за ближайшие пять лет

Партнерский Краснодарский край

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  • Гендиректор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский © Изображение пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
    Гендиректор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский © Изображение пресс-службы «Курорта Красная Поляна»

24 ноября гендиректор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский выступил на пресс-конференции «Интегрированный курорт как инструмент развития туризма в России»

По его словам, средства пойдут на восемь новых проектов курорта. Среди них — новые отели, в том числе «Поляна Клаб и Термы» и «Пик», а также новые сервисы.

«Уже в следующем году на курорте откроется один из наиболее оснащенных медцентров на юге РФ. Также будут проекты «Зеленая резиденция» и «Снежинка» и открытие горнолыжной школы-интерната для развития спорта высоких достижений», — рассказал Круковский.

Он отметил, что продолжится развитие горнолыжного кластера. В планах — расширение зоны искусственного оснежения, новые подъемники и горнолыжные трассы. Канатные дороги уже проектируются и появятся к 2023 году.

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«На курорте появятся четыре новые канатки. Они будут вводиться поэтапно в течение трех лет. Общий объем катания в результате прирастет на 10 км», — пояснил гендиректор.

Увеличение объема инвестиций связано с тем, что два года назад «Курорт Красная Поляна» выбрал стратегией развития формат «интегрированный курорт». Эта модель развития внутреннего и въездного туризма способна внутри страны создать конкурентоспособную инфраструктуру, чтобы удержать выездных путешественников и увеличить объем въездного туризма.

  • © Изображение пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
    © Изображение пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
  • © Изображение пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
    © Изображение пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
Инвестиции Красная Поляна Курорты и туризм Финансы

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