«Курорт Красная Поляна» вложит в развитие 46 млрд рублей за ближайшие пять лет
24 ноября гендиректор «Курорта Красная Поляна» Андрей Круковский выступил на пресс-конференции «Интегрированный курорт как инструмент развития туризма в России»
По его словам, средства пойдут на восемь новых проектов курорта. Среди них — новые отели, в том числе «Поляна Клаб и Термы» и «Пик», а также новые сервисы.
«Уже в следующем году на курорте откроется один из наиболее оснащенных медцентров на юге РФ. Также будут проекты «Зеленая резиденция» и «Снежинка» и открытие горнолыжной школы-интерната для развития спорта высоких достижений», — рассказал Круковский.
Он отметил, что продолжится развитие горнолыжного кластера. В планах — расширение зоны искусственного оснежения, новые подъемники и горнолыжные трассы. Канатные дороги уже проектируются и появятся к 2023 году.
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«На курорте появятся четыре новые канатки. Они будут вводиться поэтапно в течение трех лет. Общий объем катания в результате прирастет на 10 км», — пояснил гендиректор.
Увеличение объема инвестиций связано с тем, что два года назад «Курорт Красная Поляна» выбрал стратегией развития формат «интегрированный курорт». Эта модель развития внутреннего и въездного туризма способна внутри страны создать конкурентоспособную инфраструктуру, чтобы удержать выездных путешественников и увеличить объем въездного туризма.