Из аэропорта Краснодара запустили прямые рейсы в Венгрию

Полет до Будапешта начинается в 13:10, посадка в 14:15 (по местному времени). Самолет обратно вылетает в 15:05 и приземляется в 20:00.

Самолеты будут летать по субботам. Время в пути составит около трех часов.

«Уральские авиалинии» запустили еженедельные прямые рейсы из Краснодара в Будапешт. Первый Airbus A320 по направлению вылетел 18 декабря.

Уезжаем на один день из Краснодара:

В пресс-службе аэропорта напомнили, что россияне могут въезжать в Венгрию с действующей шенгенской визой, сертификатом о вакцинации (в том числе любой российской вакциной) или отрицательным результатом ПЦР-теста (не старше 72 часов, на английском или венгерском языках).

Также в пресс-службе рассказали, что когда-то в расписании аэропорта уже были прямые рейсы до Будапешта, но от других авиакомпаний.

Как писали Юга.ру, недавно международный аэропорт Краснодара возобновил рейсы в Дубай и Тель-Авив, а немецкий перевозчик Eurowings продлил рейсы из Краснодара в Дюссельдорф до конца зимы. В январе 2022 года из Сочи запустят авиарейсы в Казахстан.