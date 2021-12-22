Из Сочи запустят авиарейсы в Казахстан

С января 2022 года из Сочи появятся прямые рейсы в Казахстан

С января 2022 года из Сочи появятся прямые рейсы в Алматы и Нур-Султан. Выполнять их будет компания Nordwind. Самолеты будут летать из Сочи по субботам и средам.

Первый рейс запланирован на 15 января в Нур-Султан. Самолет вылетит из Сочи 00:40 и сядет в Нур-Султане в 07:25. Время перелета составит 3 часа 45 минут. Обратно самолет вылетит в 09:05 и прибудет в Сочи в 10:30.

В Алматы рейсы начнут выполнять с 19 января. Вылет из Сочи будет в 00:15, а прибытие в Алматы в 7:30. Обратно в Сочи самолет будет вылетать в 8:30 и прибывать в 10:10.

Пассажиров будут перевозить на Boeing 737-800 вместимостью 189 человек.

Напомним, ранее международный аэропорт Краснодара возобновил рейсы в Дубай и Тель-Авив, а немецкий перевозчик Eurowings продлил рейсы из Краснодара в Дюссельдорф до конца зимы.