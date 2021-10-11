Из Краснодара продлили рейсы в Дюссельдорф

Краснодарский край

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Самолеты из Краснодара в Дюссельдорф продолжат летать зимой

Напомним, в июле 2021 года впервые за семь лет Краснодар и Дюссельдорф возобновили авиасообщение. Первый борт немецкого авиаперевозчика Eurowings приземлился в аэропорту Краснодара 2 июля. На его борту были 123 пассажира.

В пресс-службе международного аэропорта Краснодара 11 октября сообщили, что немецкий перевозчик Eurowings продлил рейсы из Краснодара в Дюссельдорф до конца зимы. 

Пассажиров будет перевозить воздушное судно Airbus A320. Рейсы из Краснодара два раза в неделю: в понедельник в 19:40, и в пятницу — в 14:40.

Время полета — чуть больше трех часов. Стоимость билета — от 119 евро (порядка 10,5 тыс. рублей).

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Отметим, для въезда в Германию необходимо иметь сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий, что турист перенес инфекцию в течение последних шести месяцев. В таком случае необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус. 

Для жителей 26 стран, в том числе — Украины, ограничения смягчили: при отсутствии прививки они могут предъявить негативный тест на коронавирус.

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