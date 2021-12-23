Ростовская АЭС передала больнице Волгодонска медицинский инвентарь

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  • © Изображение пресс-службы Ростовской АЭС
    © Изображение пресс-службы Ростовской АЭС

Ростовская АЭС приобрела для больницы скорой помощи Волгодонска медицинский инвентарь

Общая стоимость инвентаря составила почти 2,6 млн рублей. В подарочный комплект вошли специальные кровати, матрацы, подушки, постельные принадлежности, соответствующие медицинским требованиям и ГОСТам.

«Это наш новогодний подарок больнице и пациентам, чтобы люди встречали Новый год с хорошим настроением и чтобы это помогло им быстрее выздороветь», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, передавая подарок медикам.

Ростовская АЭС ежегодно помогает городским медицинским учреждениям. В 2021 году по проекту «Бережливый стационар» отремонтировано хирургическое отделение № 2 городской БСМП, на обновление которого было направлено 7 млн рублей. Также более 7,5 млн рублей выделено на реконструкцию отделения патологии новорожденных детской городской больницы и стационара городской больницы № 1.

Как сообщали Юга.ру, Ростовская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии.

Медицина Ростов-на-Дону

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