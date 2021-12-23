Ростовская АЭС передала больнице Волгодонска медицинский инвентарь

Общая стоимость инвентаря составила почти 2,6 млн рублей. В подарочный комплект вошли специальные кровати, матрацы, подушки, постельные принадлежности, соответствующие медицинским требованиям и ГОСТам.

«Это наш новогодний подарок больнице и пациентам, чтобы люди встречали Новый год с хорошим настроением и чтобы это помогло им быстрее выздороветь», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, передавая подарок медикам.