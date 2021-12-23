Университет бизнеса Уралсиб анонсировал вебинар «Бизнес-2022»

Уралсиб пригласил на онлайн-вебинар «Бизнес-2022. Длинные тренды в бизнесе и как их использовать»

Бесплатный вебинар пройдет 28 декабря 2021 года в 11:00. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено. Онлайн- вебинар будет вести предприниматель Ален Багабо.



Будут обсуждаться тренды в бизнесе, их использование, отслеживание, запуск новых продуктов, глобальные тенденции, идеи и стратегии малого и среднего бизнеса.



Участники получат представление о текущих и долгосрочных трендах в бизнесе, источниках идей для внедрения, ознакомятся с алгоритмом поиска точек роста и возможностей в текущей экономической ситуации.

Вебинар представляет собой часовой прямой эфир. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Уже сейчас есть возможность посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте банка Уралсиб.



Как сообщали ранее Юга.ру, банк Уралсиб вошел в топ самых рентабельных банков России.