В Краснодаре построят школу на проспекте Образцова

В краснодарском микрорайоне Солнечном на проспекте им. Константина Образцова построят школу на 1,1 мест в смену

В Под эти цели уже отмежевали земельный участок площадью более 2,3 га.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что в этом микрорайоне уже возвели дошкольное учреждение на 200 мест, сейчас идет процедура его ввода в эксплуатацию. Следующим шагом по обеспечению микрорайона соцобъектами станет строительство школы. К сентябрю планируется завершить процедуру постановки объекта на кадастровый учет, после этого администрация города подаст заявку для включения школы в действующие программы, чтобы приступить к строительству.

Первышов отметил, что в Краснодаре сложилась практика передачи земельных участков под развитие социальной инфраструктуры. Так, на улице Красных Партизан, 1/4 строят детский сад на 280 мест и школу на 1,1 тыс. мест по федеральной программе «Жилище». Кроме того, городу передали помещения площадью более 2,7 тыс. кв. метров на улице Лавочкина, на которых планируется открыть новую поликлинику и детский сад.

Решение о передаче земельного участка было ранее принято на рабочей встрече Евгения Первышова с исполнительным директором компании «Нефтестройиндустрия-Юг» Натальей Гульчевской, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.