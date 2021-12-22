Для жителей Краснодарского края сохранят розничные цены на покупку сжиженного газа

Депутаты обсудили господдержку предприятий, продающих сжиженный углеводородный газ жителям Краснодарского края по розничным ценам. Поправки представил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

В августе этого года поставщики сжиженного газа письменно уведомили профильное ведомство и краевой департамент государственного регулирования тарифов о прекращении продаже газа населению из-за убыточности. Это связано с превышением закупки топлива на оптовом рынке над розничными ценами, по которым СГУ отпускается людям.



По итогам рассмотрения законопроект был принят сразу в двух чтениях. По словам губернатора края, в ценах на топливо власти должны идти навстречу людям.

«Благодаря субсидированию из краевого бюджета мы сможем удержать цену на сжиженный газ. Она останется доступной для жителей края, и, соответственно, не будет перебоев с поставкой важного коммунального ресурса», — заявил Вениамин Кондратьев.