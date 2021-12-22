Для жителей Краснодарского края сохранят розничные цены на покупку сжиженного газа
Депутаты ЗСК рассмотрели изменения в законе о регулировании ситуаций, приводящих к нарушению работ систем ЖКХ
Депутаты обсудили господдержку предприятий, продающих сжиженный углеводородный газ жителям Краснодарского края по розничным ценам. Поправки представил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.
В августе этого года поставщики сжиженного газа письменно уведомили профильное ведомство и краевой департамент государственного регулирования тарифов о прекращении продаже газа населению из-за убыточности. Это связано с превышением закупки топлива на оптовом рынке над розничными ценами, по которым СГУ отпускается людям.
По итогам рассмотрения законопроект был принят сразу в двух чтениях. По словам губернатора края, в ценах на топливо власти должны идти навстречу людям.
«Благодаря субсидированию из краевого бюджета мы сможем удержать цену на сжиженный газ. Она останется доступной для жителей края, и, соответственно, не будет перебоев с поставкой важного коммунального ресурса», — заявил Вениамин Кондратьев.
Председатель ЗСК подчеркнул, что сжиженный газ используют много семей в тех горных поселках, куда из-за особенностей рельефа сложно протянуть газопровод.
«Это далеко не самая состоятельная часть нашего населения, поэтому цена на данный продукт должна быть социально обоснованной. На субсидирование поставок газа населению для бытовых нужд из краевого бюджета будет направлено без малого 400 миллионов рублей. Цифра заметная, но зато у кубанцев сохранится возможность покупать сжиженный газ по-прежнему по относительно невысоким ценам», — заключил Юрий Бурлачко.
Как сообщали Юга.ру, депутаты ЗСК внесли правки в закон «О системе исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и структуре высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края — администрации Краснодарского края».