В Краснодаре на трех участках дорог запретят останавливать и парковать транспорт
В Краснодаре с 2022 года на трех участках дорог запретят стоянку и остановку транспорта
С 1 февраля 2022 года в Краснодаре запретят останавливать и парковать транспорт по улице Кольцевой между Шоссе Нефтяников и домом № 42, по улице Северной в районе дома № 273/3 и на отрезке по улице Дамаева между Совхозной и Ковалёва.
Это связано с тем, что оставленный на проезжей части транспорт создает помехи для других автомобилей и приводит к опасным дорожным ситуациям. Кроме того, ограничения увеличат пропускную способность дороги.
Отметим, что знак 3.27 «Остановка запрещена» имеет некоторые исключения: встать на запрещенном участке можно, если это необходимая остановка. Например, поломка, плохое самочувствие водителя или требование сотрудника ГИБДД. Также запрет не распространяется на общественный транспорт и такси.
Согласно разделу 3 Приложения N 1 к ПДД РФ, применительно к ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ действие дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» не распространяется на маршрутные транспортные средства и транспортные средства, используемые в качестве легкового такси, в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, обозначенных разметкой 1.17 и (или) знаками 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», 5.17 «Место остановки трамвая», 5.18 «Место стоянки легковых такси» соответственно.