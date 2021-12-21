В Краснодаре на трех участках дорог запретят останавливать и парковать транспорт

В Краснодаре с 2022 года на трех участках дорог запретят стоянку и остановку транспорта

С 1 февраля 2022 года в Краснодаре запретят останавливать и парковать транспорт по улице Кольцевой между Шоссе Нефтяников и домом № 42, по улице Северной в районе дома № 273/3 и на отрезке по улице Дамаева между Совхозной и Ковалёва.

Это связано с тем, что оставленный на проезжей части транспорт создает помехи для других автомобилей и приводит к опасным дорожным ситуациям. Кроме того, ограничения увеличат пропускную способность дороги.