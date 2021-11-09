В Краснодаре на улице Брянской запретят стоянку транспорта
С 1 декабря на улице Брянской в Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта
В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что с 1 декабря на улице Брянской от Морской до Дальней введут запрет на остановку и стоянку транспорта.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что изменения ввели для увеличения пропускной способности улицы Брянской.
«Ограничительные меры применяются для исключения стоянки транспорта на проезжей части улицы, который создает помехи другим участникам дорожного движения», — сказали в дептрансе.
На участке дороги установят соответствующие знаки. Водителей просят быть внимательнее и не нарушать правила.
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