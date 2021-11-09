В Краснодаре на улице Брянской запретят стоянку транспорта

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 1 декабря на улице Брянской в Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что с 1 декабря на улице Брянской от Морской до Дальней введут запрет на остановку и стоянку транспорта.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что изменения ввели для увеличения пропускной способности улицы Брянской.

«Ограничительные меры применяются для исключения стоянки транспорта на проезжей части улицы, который создает помехи другим участникам дорожного движения», — сказали в дептрансе.

На участке дороги установят соответствующие знаки. Водителей просят быть внимательнее и не нарушать правила.

Напомним, до 30 января в Краснодаре из-за ремонта нельзя проехать по участку улицы Старокубанской. А до 30 ноября в городе поочередно закрывают улицы Котовского, Леваневского и Кузнечную.

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