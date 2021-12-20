В Сочи высадили новые краснокнижные сосны
В центре Сочи у концертного зала «Фестивальный» высадили пицундские сосны
20 декабря на улице Приморской высадили восемь краснокнижных пицундских сосен. Инициатором экологической акции выступила компания «Юниверсити Плаза». Посадка деревьев прошла с участием представителей департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи.
«Вид деревьев — краснокнижные пицундские сосны — и место высадки были определены специалистами департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи. Несмотря на то что участок у зала «Фестивальный» кажется просторным, для высадки крупномерных деревьев было определено только восемь мест», — сообщил исполнительный директор компании «Юниверсити Плаза» Олег Удачин.
В пресс-службе «Юниверсити Плаза» пояснили, что зеленый наряд Сочи был сформирован в 1960-х и деревья нуждаются в новых посадках, учитывая их возраст. Ранее по инициативе «Юниверсити Плаза» 53 новые сосны уже появились в разных районах Сочи, включая набережную реки Псахе. Компания планирует продолжить традицию и осуществлять уход за посадками в течении года.
Как сообщали ранее Юга.ру, Росприроднадзор наказал дорожников, которые повредили краснокнижные сосны в Геленджике.