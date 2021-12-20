В Сочи высадили новые краснокнижные сосны

В центре Сочи у концертного зала «Фестивальный» высадили пицундские сосны

20 декабря на улице Приморской высадили восемь краснокнижных пицундских сосен. Инициатором экологической акции выступила компания «Юниверсити Плаза». Посадка деревьев прошла с участием представителей департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи.





«Вид деревьев — краснокнижные пицундские сосны — и место высадки были определены специалистами департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи. Несмотря на то что участок у зала «Фестивальный» кажется просторным, для высадки крупномерных деревьев было определено только восемь мест», — сообщил исполнительный директор компании «Юниверсити Плаза» Олег Удачин.