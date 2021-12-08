Новый гендиректор возглавил «Газпром межрегионгаз» в Краснодарском крае

Партнерский Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

7 декабря новый генеральный директор возглавил компании группы «Газпром межрегионгаз» в Краснодарском крае

Совет директоров «Газпром межрегионгаз Краснодар» избрал генеральным директором компании Дмитрия Шевченко. Также Шевченко возглавил «Газпром газораспределение Краснодар» и «Сочигоргаз». Новый руководитель приступил к обязанностям 7 декабря.

Заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский представил Шевченко коллективам газовых компаний. 

Шевченко окончил Нижегородский государственный университет, и с 2003 года работал в газовой отрасли: 

  • с 2003 по 2013 год — помощником исполнительного директора, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Нижегородской топливно-энергетической компании» (в 2011 году переименована в «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»);
  • с 2005 по 2013 год (по совместительству) — заместителем генерального директора по экономике и финансам «Нижегородоблгаз»;
  • с 2013 по 2016 год — заместителем генерального директора по экономике и финансам «Газпром инвестгазификация»;
  • с 2016 по 2021 год — генеральным директором «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Напомним, в декабре «Газпром межрегионгаз Краснодар» запустил новогоднюю акцию для должников.

Газ Газпром

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