Новый гендиректор возглавил «Газпром межрегионгаз» в Краснодарском крае

Заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский представил Шевченко коллективам газовых компаний.

Совет директоров «Газпром межрегионгаз Краснодар» избрал генеральным директором компании Дмитрия Шевченко. Также Шевченко возглавил «Газпром газораспределение Краснодар» и «Сочигоргаз». Новый руководитель приступил к обязанностям 7 декабря.

Шевченко окончил Нижегородский государственный университет, и с 2003 года работал в газовой отрасли:

с 2003 по 2013 год — помощником исполнительного директора, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Нижегородской топливно-энергетической компании» (в 2011 году переименована в «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»);

с 2005 по 2013 год (по совместительству) — заместителем генерального директора по экономике и финансам «Нижегородоблгаз»;

с 2013 по 2016 год — заместителем генерального директора по экономике и финансам «Газпром инвестгазификация»;

с 2016 по 2021 год — генеральным директором «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Напомним, в декабре «Газпром межрегионгаз Краснодар» запустил новогоднюю акцию для должников.