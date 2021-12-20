В Краснодаре 216 семей получили ключи от квартир в «Губернском»

Застройщик сдает жилье с качественной предчистовой отделкой, что позволяет сделать ремонт быстро. Панорамное остекление лоджий дарит пространству много света. А планировки продуманы до мелочей для комфорта жителей.

В «Губернском» уже работает два детских сада (на 280 и 300 мест) и школа на 1550 мест. В сентябре началось строительство третьего детского сада-яслей. Он также будет рассчитан на 300 мест.