В Краснодаре 216 семей получили ключи от квартир в «Губернском»
18 декабря «ЮгСтройИнвест» ввел в эксплуатацию 7-й литер жилого комплекса «Губернский»
Застройщик сдает жилье с качественной предчистовой отделкой, что позволяет сделать ремонт быстро. Панорамное остекление лоджий дарит пространству много света. А планировки продуманы до мелочей для комфорта жителей.
В «Губернском» уже работает два детских сада (на 280 и 300 мест) и школа на 1550 мест. В сентябре началось строительство третьего детского сада-яслей. Он также будет рассчитан на 300 мест.
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«Каждый новый дом мы продумываем до мелочей. При строительстве используем современные технологии и качественные материалы. В холле 7-го литера выполнена дизайнерская отделка, дом оборудован бесшумным лифтами. Вместе с новыми квартирами новоселы получают комфорт, качественное благоустройство и продуманную инфраструктуру. От лица гендиректора Юрия Иванова и многотысячного коллектива «ЮгСтройИнвест» поздравляю новоселов с получением ключей, желаю счастливой жизни и легкого ремонта», — подчеркнул главный инженер «ЮгСтройИнвест Кубань» Виталий Иванов.
В микрорайоне сдано 30 домов, большая зеленая аллея с арт-объектами и фонтаном, памп-трек и роллердром, крытые тренажерные залы. Работают магазины, кафе, аптеки. В выходной день на территории района проходит ярмарка, где можно купить свежайшие фермерские продукты. Для удобства жителей сейчас рядом со сданными домами возводится многоуровневый паркинг. В 2022 году здесь планируют посадить фруктовый сад.