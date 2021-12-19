Под Анапой в ДТП загорелись три грузовика

В ночь с 18 на 19 декабря у хутора Чембурка столкнулись три грузовых автомобиля

Из-за аварии грузовые автомобили загорелись. По данным телеграм-канала Kub Mash, один из водителей погиб, со вторым работают медики. В инстаграме анапской службы спасения написали, что к месту происшествия были направлены сотрудники АСО «Службы спасения» и федеральной противопожарной службы. Они смогли предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар на площади 70 кв. метров.