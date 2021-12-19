Под Анапой в ДТП загорелись три грузовика

Краснодарский край

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  • © Фото из instagram.com/spas_anapa
    © Фото из instagram.com/spas_anapa

В ночь с 18 на 19 декабря у хутора Чембурка столкнулись три грузовых автомобиля

Из-за аварии грузовые автомобили загорелись. По данным телеграм-канала Kub Mash, один из водителей погиб, со вторым работают медики.

В инстаграме анапской службы спасения написали, что к месту происшествия были направлены сотрудники АСО «Службы спасения» и федеральной противопожарной службы. Они смогли предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар на площади 70 кв. метров.

Как сообщали Юга.ру, летом в Анапе водитель уснул за рулем и сбил шесть человек на тротуаре. Позже он рассказал, что потерял сознание. 

Анапа ДТП смерть

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