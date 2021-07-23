Водитель, сбивший в Анапе шесть человек, рассказал о причинах аварии
Водитель иномарки, который устроил ДТП в Сукко 22 июля, сказал, что потерял сознание за рулем
Напомним, 22 июля в поселке Сукко произошло ДТП, в котором водитель Toyota сбил на тротуаре шесть человек, в том числе — трех детей. В краевой прокуратуре сказали, что причиной аварии могло стать то, что водитель уснул за рулем.
Сам 66-летний водитель рассказал прокурору, что ехал из дома в санаторий «Дорожник» и чувствовал себя хорошо. На въезде в Сукко у него появился шум в голове, но мужчина не придал этому значения.
«Вдруг внезапно я потерял сознание. По пути я не зевал, у меня не было состояния сонливости», — сказал он.
В прокуратуре сообщили, что все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Предварительно, водитель в момент аварии был трезв, его направят на медосвидетельствование. После того, как установят степень тяжести вреда и дадут процессуальную оценку, в случае наличия состава преступления, возбудят уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД).
По данным источника «Кубанских новостей», среди пострадавших четверо отдыхающих из города Гусь-Хрустальный Владимирской области: 43-летний мужчина и его 3-летний сын, 22-летняя девушка и 8-летний мальчик. Также водитель сбил 68-летнего мужчину и 9-летнюю девочку, которые приехали в Анапу из Саратова.
Власти Анапы сообщили в инстаграме, что пациенты находятся в сознании, их состояние стабильное, реанимационные мероприятия не понадобились, врачи дают благоприятные прогнозы.
Главный травматолог Анапы Артем Айрапетян рассказал, что при обследовании почти у всех выявили легкие черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. У двух взрослых переломы плечевых костей без смещения, не требующие хирургических вмешательств. Пострадавшие находятся в отделение травматологии и ортопедии для выявления скрытых отсроченных повреждений.