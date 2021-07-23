Водитель, сбивший в Анапе шесть человек, рассказал о причинах аварии

Водитель иномарки, который устроил ДТП в Сукко 22 июля, сказал, что потерял сознание за рулем

Напомним, 22 июля в поселке Сукко произошло ДТП, в котором водитель Toyota сбил на тротуаре шесть человек, в том числе — трех детей. В краевой прокуратуре сказали, что причиной аварии могло стать то, что водитель уснул за рулем.

Сам 66-летний водитель рассказал прокурору, что ехал из дома в санаторий «Дорожник» и чувствовал себя хорошо. На въезде в Сукко у него появился шум в голове, но мужчина не придал этому значения.

«Вдруг внезапно я потерял сознание. По пути я не зевал, у меня не было состояния сонливости», — сказал он.