В Анапе водитель уснул за рулем и сбил шесть человек на тротуаре
В районе поселка Сукко 22 июля водитель иномарки сбил шесть человек. Среди пострадавших трое детей
ДТП произошло на 13-м километре трассы Анапа — Сукко около 15:30. 66-летний водитель Tayota RAV4 выехал на тротуар и сбил шесть человек. Среди пострадавших трое детей в возрасте трех, восьми и девяти лет, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В краевой прокуратуре добавили, что возможной причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. На место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. Все пострадавшие стабильные, в ясном сознании. Их обследуют медики.
Как писали Юга.ру, 12 июля в результате лобового ДТП под Джубгой пострадали шесть человек и погиб ребенок.
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