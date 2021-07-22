В Анапе водитель уснул за рулем и сбил шесть человек на тротуаре

Краснодарский край

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В районе поселка Сукко 22 июля водитель иномарки сбил шесть человек. Среди пострадавших трое детей

ДТП произошло на 13-м километре трассы Анапа Сукко около 15:30. 66-летний водитель Tayota RAV4 выехал на тротуар и сбил шесть человек. Среди пострадавших трое детей в возрасте трех, восьми и девяти лет, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В краевой прокуратуре добавили, что возможной причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. На место происшествия выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. Все пострадавшие стабильные, в ясном сознании. Их обследуют медики.

Как писали Юга.ру, 12 июля в результате лобового ДТП под Джубгой пострадали шесть человек и погиб ребенок.

Аварии Анапа ДТП Прокуратура

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