Жительницу Тбилисского района поздравили со 100-летним юбилеем
Жительница Краснодарского края отпраздновала свое 100-летие
18 декабря жительнице станицы Геймановской Нине Калтиновой исполнилось 100 лет. День рождения она встретила в кругу семьи.
Кроме того, именинницу поздравили глава Тбилисского района Евгений Ильин, председатель Совета Тбилисского района Александр Савченко, глава Геймановского поселения Вера Гладкова, представители Совета ветеранов и артисты.
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Гости вручили женщине поздравительные телеграммы от Владимира Путина и Вениамина Кондратьева, подарки и цветы.
Нина Калтинова была труженицей тыла в годы Великой отечественной войны. Она родилась и выросла в станице Геймановской, работала в местном колхозе. Сегодня Нину Васильевну окружает большая и любящая семья.