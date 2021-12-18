Жительницу Тбилисского района поздравили со 100-летним юбилеем

Кроме того, именинницу поздравили глава Тбилисского района Евгений Ильин, председатель Совета Тбилисского района Александр Савченко, глава Геймановского поселения Вера Гладкова, представители Совета ветеранов и артисты.

18 декабря жительнице станицы Геймановской Нине Калтиновой исполнилось 100 лет. День рождения она встретила в кругу семьи.

Гости вручили женщине поздравительные телеграммы от Владимира Путина и Вениамина Кондратьева, подарки и цветы.

Нина Калтинова была труженицей тыла в годы Великой отечественной войны. Она родилась и выросла в станице Геймановской, работала в местном колхозе. Сегодня Нину Васильевну окружает большая и любящая семья.