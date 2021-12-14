Жителям Западного обхода Краснодара дали воду, но пить ее нельзя

Специалисты начали промывку и дезинфекцию труб водоснабжения и возобновили подачу воды в районе Западного обхода Краснодара. Но вода там техническая — с высоким содержанием хлора

Ранее Юга.ру сообщали, что у жителей улиц Лесопосадочной, Троицкой, Семеновской, Средней и Крылатской отключили воду 12 декабря. На следующий день горожане рассказали в телеграм-канале «Туподар — Краснодар», что водоснабжение в их домах не восстановлено. Хотя, по их словам, воду обещали дать еще утром 13 декабря.

14 декабря в мэрии Краснодара сообщили, что воды там нет, потому что «Водоканал» оборудовал насосную станцию одним новым насосом. Днем 14 декабря планировалось завершить установку второго насоса.