Жителям Западного обхода Краснодара дали воду, но пить ее нельзя

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Специалисты начали промывку и дезинфекцию труб водоснабжения и возобновили подачу воды в районе Западного обхода Краснодара. Но вода там техническая — с высоким содержанием хлора

Ранее Юга.ру сообщали, что у жителей улиц Лесопосадочной, Троицкой, Семеновской, Средней и Крылатской отключили воду 12 декабря. На следующий день горожане рассказали в телеграм-канале «Туподар — Краснодар», что водоснабжение в их домах не восстановлено. Хотя, по их словам, воду обещали дать еще утром 13 декабря.

14 декабря в мэрии Краснодара сообщили, что воды там нет, потому что «Водоканал» оборудовал насосную станцию одним новым насосом. Днем 14 декабря планировалось завершить установку второго насоса.

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Позже в администрации рассказали, что в районе Западного обхода города началась промывка и дезинфекция труб с питьевой водой. Эта процедура продлится до двух суток.

«Подачу воды в домах возобновили, но она техническая — в ней повышенное содержание хлора. В связи с этим на период промывки и дезинфекции скважины, а также водопровода раствором гипохлорита натрия, подвоз питьевой воды будет продолжен», — говорится в сообщении мэрии. 

Водоснабжение ЖКХ Краснодар

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