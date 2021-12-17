Власти Ингушетии и «Ростелеком» распланировали цифровую трансформацию республики
«Ростелеком» по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова представил стратегию цифровой трансформации республики
Документ предполагает интеграцию умных решений во все сферы государственной и социально-экономической жизни региона.
«В ходе цифровой трансформации произойдет не только эволюция ИТ-структуры, а целостное изменение государственного взаимодействия. Возникнут новые условия для ведения бизнеса, за счет устранения цифрового неравенства города и села изменится качество жизни граждан. Необходимость этих преобразований стала очевидна в дни самоизоляции, когда наглядно проявилась роль цифровых технологий. Цель трансформации состоит не столько в формировании планов, сколько в изменении сознания людей, отношения к современным технологиям. Каждый специалист сможет использовать возможности, которые открываются благодаря облачным сервисам. Синергия этого процесса будет способствовать развитию республики», — высказался Калиматов.
Стратегия трансформации Ингушетии включает девять социально значимых сфер, в том числе образование, науку, здравоохранение, городскую среду, государственное управление, сельское хозяйство, промышленность, экологию и природопользование. На 2022–2024 годы намечен 61 проект.
«Цифровизация предполагает позитивные изменения во всех областях жизни и работы ингушей. Например, обеспечение интернетом малых и труднодоступных населенных пунктов гарантирует равный доступ к дополнительному образованию детей вне зависимости от места жительства, а учителям — к виртуальным источникам повышения квалификации. К интернету будут подключены социально значимые объекты: школы, акушерско-фельдшерские пункты, больницы и другие жизненно важные объекты. Необходимые социальные услуги можно будет получать в электронном виде без личного посещения государственных органов и иных организаций. Искусственный интеллект будет применяться для совершенствования медицинской диагностики, видеонаблюдения на дорогах, развития «Умных городов», создающих комфортную и безопасную среду», — рассказал министр промышленности и цифрового развития Ингушетии Муса Плиев.
«В разработанный документ внесены проекты, которые планируется реализовать в ближайшие два года. Они выбраны на основе анализа существующих проблем в той или иной отрасли региона, причем учитывался аналогичный опыт трансформации других регионов как в России, так и за рубежом. Разработка стратегии проводилась по методическим рекомендациям Министерства цифрового развития РФ и принятым нормативно-правовым актам РФ», — пояснил директор ингушского филиала «Ростелекома» Башир Хашегульгов.
Сейчас Министерство промышленности и цифрового развития совместно с экспертами «Ростелекома» формируют программу, в которую войдут мероприятия, планы, дорожные карты по каждому направлению трансформации. Она будет представлена на согласование к концу года.