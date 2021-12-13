«Ростелеком» и РЖД заключили соглашение о сотрудничестве на 4 года

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  • © Изображение пресс- службы компании «Ростелеком»
    © Изображение пресс- службы компании «Ростелеком»

«Российские железные дороги» и «Ростелеком» будут взаимодействовать в сферах кибербезопасности и технологий связи

Документ о сотрудничестве в сферах информационной безопасности, развития сетей связи и повышения энергоэффективности железнодорожного холдинга подписали генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозёров и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. РЖД реализуют план по импортозамещению программных продуктов и оборудования за счет передовых российских разработок, в том числе в сферах защиты конфиденциальных данных, противодействия угрозам безопасности информации и атакам на ИТ-инфраструктуру.

«Цифровизация технологических и бизнес-процессов — это один из главных драйверов развития железных дорог. Управление нашей масштабной информационной инфраструктурой, безусловно, учитывает различные риски. Мы привлекаем лучшие отечественные решения для совершенствования систем контроля и реагирования на возможные угрозы», — отметил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Ключевыми направлениями сотрудничества компаний станут: совершенствование систем мониторинга, контроль каналов передачи информации, управление доступом пользователей к информационно-телекоммуникационным системам РЖД, отработка практических навыков реагирования на новейшие компьютерные атаки.

«Цифровая трансформация — процесс, необходимый для развития экономики, однако он неизбежно сопровождается повышением рисков кибербезопасности. Поэтому к цифровизации необходимо подходить комплексно, обеспечивая защиту проектов при внедрении цифровых технологий. Защита от киберугроз — один из важнейших приоритетов нашей компании, и мы уделяем большое внимание разработке и внедрению соответствующих технологий и сервисов», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Стороны также договорились рассмотреть возможности сотрудничества в области развития и применения сервисов широкополосных сетей связи четвертого поколения стандарта LTE. Использование данных сервисов повысит эффективность технологических процессов РЖД с поддержкой стандарта сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными NB-IoT.

Как ранее сообщали Юга.ру, World of Tanks и «Ростелеком» проведут предновогоднее онлайн-состязание.

РЖД Ростелеком Технологии

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