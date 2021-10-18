Диджитализация как тренд: Уралсиб рассказал о последних тенденциях в банковской сфере

Банк Уралсиб провел онлайн-конференцию «Банковская розница — 2021: вызовы, итоги, перспективы», в которой приняли участие издания со всей страны. На вопросы журналистов отвечал заместитель председателя правления банка Уралсиб, руководитель розничного бизнеса Станислав Тывес. На встрече он рассказал о кредитной политике во время пандемии, изменении клиентских предпочтений и переходе банков в «цифру». Локдаун, господдержка и платежная дисциплина В самом начале пандемии банки заняли выжидательную позицию в кредитовании, ни у кого не было понимания, что ждет экономику в будущем и как заемщики будут гасить кредиты. В Уралсибе в допандемийные годы от клиентов в среднем поступало 30–40 заявок в день, этот уровень держался начиная с 2015 года — даже несмотря на рост кредитного портфеля. Весной прошлого года ситуация изменилась коренным образом: в день на реструктуризацию стало поступать 800, а порой и 1000 заявок. Отдел по работе с заявлениями на реструктуризацию пришлось увеличить с 7 до 30 менеджеров, которые восемь недель подряд работали практически без выходных. При этом банки старались идти навстречу клиентам, предлагая как государственные программы реструктуризации, так и свои собственные. «Если до пандемии за год после реструктуризации в дефолт уходили порядка 20%, то здесь дефолтов ожидалось меньше. Так и случилось», — вспоминает Станислав Тывес. По его словам, реструктуризаций в банке было много: только по госпрограммам было реструктуризировано более 2900 кредитов примерно на 2 млрд рублей, но уровень дефолтов по ним составил менее 10%. Люди просто перестраховались и старались воспользоваться программой, благо государство дало такую возможность.

Станислав Тывес заместитель председателя правления банка Уралсиб

«В карантин за реструктуризацией пришли совершенно другие люди — те, для кого день просрочки равносилен увольнению с работы. То есть это и так дисциплинированные клиенты, которые заинтересовались подстраховкой от государства. Мы это понимали и не вели никаких массовых судов и исполнительных производств без крайней необходимости. Зачем это делать с нормальными клиентами, с которыми работаешь десять лет?» — говорит Тывес.

О кредитной политике последних двух лет За время первых волн пандемии сформировался отложенный спрос на кредитование, который стал реализовываться сразу после окончания локдауна. С конца прошлого года кредитные портфели стали расти по всем направлениям: в потребительском кредитовании, в ипотеке и автокредитовании. «И Уралсиб, и вся отрасль бьет рекорды по объемам выдач: клиенты поняли — ковид не закончится завтра или послезавтра, значит, нужно возвращаться к привычному образу жизни и продолжать тратить», — поясняет топ-менеджер Уралсиба. По его словам, в конце 2020 года, увидев, что клиенты хорошо платят по кредитам, банки вернулись к конкуренции и смягчили кредитную политику. Ослаблялись требования по риску и к кредитной истории, это вызвало рост потребительского кредитования наравне с увеличением спроса со стороны клиентов, вырос и средний чек кредита. В Уралсибе аккуратно относятся к лимитам по потребительскому кредитованию и не ослабляют требования к заемщикам по крупным лимитам. «При этом клиентам с небольшим чеком мы пытаемся максимально упростить жизнь и, где возможно, выдавать кредит по паспорту. Сейчас у нас клиенту «с улицы» кредит до 600 тыс. рублей можно получить по паспорту», — добавляет Станислав Тывес. Такой подход позволяет банку вести взвешенную кредитную политику и одновременно наращивать портфели.

Кредит или кредитная карта? По мнению Станислава Тывеса, такой выбор обычно не стоит, поскольку продукты скорее не заменяют, а дополняют друг друга. При одобрении потребительского кредита Уралсиб, например, может предложить клиенту и кредитную карту. У продуктов разные цели и механика: потребительский кредит — это, как правило, разовая инвестиция или крупная трата: деньги берутся на ремонт, покупку авто или недвижимости, которую банки плохо кредитуют. Например, кредит на земельный участок, коттедж или дачу в банках получить тяжело: ставки по таким займам близки к потребкредиту, так что проще его и взять — документов меньше и заявки рассматриваются быстрее. Кредитки нужны для других целей. Но если раньше клиенты использовали их как деньги до зарплаты, снимали наличные в банкоматах и платили за это комиссию, то сейчас такого поведения значительно меньше — клиенты расплачиваются ими в торговых сетях и магазинах, делая рядовые покупки на небольшие суммы. Банки стимулируют их пользоваться кредитным картами для безналичных платежей, предоставляя бонусы и кешбэк, а также льготный период для погашения задолженности. «Сейчас мы предлагаем карту с льготным периодом до 120 дней: это большой срок, во время которого можно не платить проценты, вернуть в льготный период и еще получить кешбэк — понятно, что такие карты пользуются спросом», — рассказывает Тывес.

Вклады, накопительные счета, доходные карты С ростом ключевой ставки стал наблюдаться серьезный отток средств граждан с депозитов на накопительные счета и дебетовые карты с ежедневным процентом на остаток. Это логично. «Когда ставка идет вниз — люди пытаются фиксировать ставкой по вкладу это падение, а когда ставка идет вверх — лучше держать деньги на коротких инструментах. Так, наш ключевой продукт, который мы сейчас всячески развиваем и делаем более удобным для клиента — это карта «Прибыль», проценты по ней начисляются ежедневно. И ставка на остаток по этой карте сравнима с лучшими депозитными предложениями на рынке», — отмечает Станислав Тывес. Наблюдают банкиры и интерес россиян к инвестиционным продуктам — акциям, облигациям и более сложным инструментам. В дальнейшем эта тенденция, по мнению эксперта, будет только развиваться. Но гражданам следует помнить, что потенциальная дополнительная доходность подразумевает и более высокие риски. «Вложения в качественные облигации эмитентов с высоким рейтингом вряд ли принесут проблемы. Но клиенты, которые активно вкладываются в рисковые инструменты, могут получать убытки, поэтому некое охлаждение на рынке будет. Все это проходили, дефолты на фондовом рынке бывали; это не депозиты в банке, где, если что, есть Агентство по страхованию вкладов, да и сам банк понятен — можно посмотреть его отчетность. Здесь для клиентов есть дополнительные риски, и их нужно осознавать», — говорит представитель Уралсиба. Всплеск интереса к инвестиционным продуктам напрямую сказался на клиентской базе компании «Уралсиб Брокер». Долгое время она предоставляла услуги в основном премиум-сегменту — ограниченному числу опытных инвесторов. «Сейчас из-за возросшего спроса мы обращаемся к массовому сегменту и хотим сделать сервис понятнее, чтобы обычная домохозяйка могла открыть приложение, купить себе в пару кликов финансовые инструменты и завтра получить по ним доступный отчет», — поясняет банкир.

Способы сохранить и приумножить Финансистам часто задают вопрос: во что лучше вложить собственные средства? По мнению Станислава Тывеса, тут все зависит от суммы накоплений. Так, 100 тыс. рублей лучше не инвестировать, а положить, например, на карту «Прибыль», тратить деньги и получать доход на остаток. С такой суммой сложно экспериментировать. Если речь идет об инвестировании 1 млн рублей, то в этом случае возможны варианты. Миллион можно разложить так: 50% положить на самый консервативный инструмент — вклад, 25% — на дебетовую карту с доходом или накопительный счет (кому что удобнее), остальное — вложить в инвестиционные инструменты. Эти 25% тоже можно поделить поровну между агрессивными и менее рискованными инструментами. Из офлайна в онлайн Последние 5–6 лет цифровизацией занимались все банки, но пандемия придала колоссальный импульс этому процессу. Раньше банки концентрировались на удаленной выдаче кредитов — так, Уралсиб предоставлял потребительские кредиты дистанционно еще с 2016 года. «Сейчас мы выдаем в онлайн-банке 30% всех кредитов. Остальные 70% продолжают получать кредиты офлайн в силу возраста, положения и привычек. Наша клиентская база в основном сосредоточена в регионах — Башкортостане, Краснодарском крае, Кемеровской и Челябинской областях. Будь ядро в Москве и Петербурге, процент онлайн-выдачи мог быть больше. Но мы стимулируем клиентов пользоваться дистанционными каналами», — говорит Тывес. Если удаленная выдача кредитов действовала давно, то в курьерской доставке карточек, оформлении пассивных продуктов и дебетовых карт в удаленном формате банки сделали большой рывок. Когда в мае 2020-го Уралсиб запустил карту «Прибыль» с курьерской доставкой, половину заказов клиенты делали вне офисов. По словам Тывеса, за время карантина клиентопоток в офисах снизился до 20%, и банку надо было предложить максимум продуктов в цифре. Так, Уралсиб разработал и удобные электронные сервисы для покупки квартир. Сейчас клиенты могут приобрести жилье у застройщика с привлечением ипотечного кредитования — и, главное, совершить сделку — полностью удаленно. Не так давно вместе с очередным обновлением онлайн-банка банк предоставил возможность оформления цифровой карты «Прибыль», пока только для действующих клиентов банка. «На своем личном опыте ее оформления скажу: несколько кликов — и карта уже в онлайн-банке, еще несколько — и она доступна в кошельке моего телефона», — рассказывает эксперт.