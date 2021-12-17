На Кубани станичную библиотеку переместили в собственное здание
Библиотека станицы Бриньковской в Приморско-Ахтарском районе в 2022 году начнет работу в отремонтированном здании
В 2022 году библиотеке станицы Бриньковской исполнится 55 лет. Старая библиотека с 1967 года располагалась на втором этаже Дома культуры, что было неудобно для пожилых и маломобильных посетителей.
Библиотеку решили перенести в здание бывшей столовой, которое пустовало несколько лет. Капремонт на площади 251 кв. метр провели на средства краевого бюджета по программе «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов». Глава Бриньковской Василий Лоза контролировал все этапы работ и встречался с подрядчиком и кураторами строительной и социальной сферы района.
Директор Бриньковской библиотеки Татьяна Водолага продумала размещение фонда, включив в план новые компьютеры и подвесные мониторы для трансляции тематических презентаций. Новое поступление книг оформлено, и новинки уже на полках.
Библиотека насчитывает 2300 читателей, среди них 500 детей — это воспитанники детского сада и юные кадеты. Особо востребованы художественные произведения современных авторов, классиков. Успехом пользуется фонд по краеведению и другая познавательная литература.