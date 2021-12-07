Приморско-Ахтарской межпоселенческой районной библиотеке исполнилось 75-лет

В Приморско-Ахтарске 7 декабря отметили 75-летие районной межпоселенческой библиотеки. На празднике собрались сотрудники учреждения культуры, гости и представители администрации.

Поздравить всех с праздником приехали заместитель главы района по соцвопросам Ольга Проскура и депутат Совета Любовь Сердюкова.

Подготовка к юбилейной дате в библиотеке началась задолго до её празднования. В читальном зале оформили фотозоны, стенды и организовали книжные выставки. Читатели прислали свои поздравления видеообращениями. Из-за антиковидных ограничений не все смогли попасть на праздник. Также онлайн-поздравление прислала директор Бородинской поселенческой библиотеки Елена Судакова.

Ведущий библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы Ирина Новицкая зачитала гостям написанное ею стихотворение. Детская школа искусств подготовила музыкальный подарок, а воспитанники Художественной школы представили тематические выставки.