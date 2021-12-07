Приморско-Ахтарской межпоселенческой районной библиотеке исполнилось 75-лет
Приморско-Ахтарскую межпоселенческую библиотеку поздравили с 75-летием
В Приморско-Ахтарске 7 декабря отметили 75-летие районной межпоселенческой библиотеки. На празднике собрались сотрудники учреждения культуры, гости и представители администрации.
Поздравить всех с праздником приехали заместитель главы района по соцвопросам Ольга Проскура и депутат Совета Любовь Сердюкова.
Подготовка к юбилейной дате в библиотеке началась задолго до её празднования. В читальном зале оформили фотозоны, стенды и организовали книжные выставки. Читатели прислали свои поздравления видеообращениями. Из-за антиковидных ограничений не все смогли попасть на праздник. Также онлайн-поздравление прислала директор Бородинской поселенческой библиотеки Елена Судакова.
Ведущий библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы Ирина Новицкая зачитала гостям написанное ею стихотворение. Детская школа искусств подготовила музыкальный подарок, а воспитанники Художественной школы представили тематические выставки.
Организаторы мероприятия рассказали историю создания библиотеки. Гости смогли побывать в избе-читальне, которой руководил Николай Герасимович Минка. Он работал в первые послевоенные годы с июня 1946.
Также отметилили заслуги бывшей заведующей библиотеки Ольги Елеонской, проработавшую в этой должности около тридцати лет. При ней проходили самые значимые перемены в размещении библиотеки. И муниципальное учреждение культуры стало называться Централизованной библиотечной системой именно при ней, в конце 70-х.
Отдельно поблагодарили председателя Общественной палаты района Юлию Олейникову, которая способствовала развитию учреждения культуры. Под ее руководством в библиотеке был сделан ремонт,закупалась оргтехника.
Сегодня библиотекой руководит Татьяна Радченко.Под её руководством библиотеку подключили к ресурсам федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека», стала востребованной новая услуга: выдача электронных книг Всероссийского ресурса «ЛитРес:Библиотека». Учреждение активно ведет оцифровку редкого краеведческого материала, активно пропагандирует чтение в социальных сетях.
Благодарности и почетные грамоты вручили сотрудникам за многолетний и творческий труд, вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры.