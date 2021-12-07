Приморско-Ахтарской межпоселенческой районной библиотеке исполнилось 75-лет

Краснодарский край

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  • © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
    © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района

Приморско-Ахтарскую межпоселенческую библиотеку поздравили с 75-летием

В Приморско-Ахтарске 7 декабря отметили 75-летие районной межпоселенческой библиотеки. На празднике собрались сотрудники учреждения культуры, гости и представители администрации.

Поздравить всех с праздником приехали заместитель главы района по соцвопросам Ольга Проскура и депутат Совета Любовь Сердюкова.

Подготовка к юбилейной дате в библиотеке началась задолго до её празднования. В читальном зале оформили фотозоны, стенды и организовали книжные выставки. Читатели прислали свои поздравления видеообращениями. Из-за антиковидных ограничений не все смогли попасть на праздник. Также онлайн-поздравление прислала директор Бородинской поселенческой библиотеки Елена Судакова.

Ведущий библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы Ирина Новицкая зачитала гостям написанное ею стихотворение. Детская школа искусств подготовила музыкальный подарок, а воспитанники Художественной школы представили тематические выставки.

  • © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
    © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
  • © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
    © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
  • © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
    © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
  • © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
    © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
  • © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
    © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района

Организаторы мероприятия рассказали историю создания библиотеки. Гости смогли побывать в избе-читальне, которой руководил Николай Герасимович Минка. Он работал в первые послевоенные годы с июня 1946.

Также отметилили заслуги бывшей заведующей библиотеки Ольги Елеонской, проработавшую в этой должности около тридцати лет. При ней проходили самые значимые перемены в размещении библиотеки. И муниципальное учреждение культуры стало называться Централизованной библиотечной системой именно при ней, в конце 70-х.

  • © фото из архива библиотеки
    © фото из архива библиотеки
  • © фото из архива библиотеки
    © фото из архива библиотеки
  • © фото из архива библиотеки
    © фото из архива библиотеки

Отдельно поблагодарили председателя Общественной палаты района Юлию Олейникову, которая способствовала развитию учреждения культуры. Под ее руководством в библиотеке был сделан ремонт,закупалась оргтехника. 

Сегодня библиотекой руководит Татьяна Радченко.Под её руководством библиотеку подключили к ресурсам федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека», стала востребованной новая услуга: выдача электронных книг Всероссийского ресурса «ЛитРес:Библиотека». Учреждение активно ведет оцифровку редкого краеведческого материала, активно пропагандирует чтение в социальных сетях.

Благодарности и почетные грамоты вручили сотрудникам за многолетний и творческий труд, вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры.

  • © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
    © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
  • © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
    © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
  • © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
    © фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района
Библиотеки Приморско-Ахтарский район

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