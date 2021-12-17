Билайн подготовил для Краснодара «Новогодние комплекты»

Билайн запустил «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi» с выгодой до 50%

Данная акция проходит до конца декабря 2021 года в интернет-магазине и розничной сети мобильного оператора. В комплект входят смартфон от Samsung или Xiaomi, услуги связи или «Комплексная защита». В акции участвуют более десяти моделей брендов Samsung и Xiaomi. Комплект продается по цене смартфона.

Услуга «Комплексная защита» для смартфона действует два года. Также покупатель получит sim-карту с балансом от 2 тыс. до 18 тыс. рублей. Покупатель также может подключить тариф через мобильное приложение или на сайте билайна.

Действующие абоненты билайна в рамках акции «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi» смогут застраховать смартфон на ту же сумму — от 2 тыс. до 18 тыс. рублей. Комплект включает полугодовую подписку на видеосервис START, доступ предоставляет билайн ТВ.



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